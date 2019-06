Venezuela: Osa, Alto commissario Onu Bachelet riferisca a Cpi su abusi diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bachelet ha sottolineato la necessità di risolvere "urgentemente" le "diverse" cause della crisi economica che il paese latinoamericano sta vivendo, con il sostegno delle Nazioni Unite. L'Alto commissario ha espresso preoccupazione per le sanzioni imposte al paese sulle esportazioni di petrolio e oro in Venezuela, misure che a suo dire stanno "esacerbando ed aggravando la crisi economica", e ha invitato i leader politici a "trovare un modo per affrontare le sfide e le sofferenze del popolo venezuelano", ricordando che "tutte le voci dovrebbero essere incluse". "Ho chiesto a tutti di partecipare in modo costruttivo al dialogo offerto dalla Norvegia ed a qualsiasi altro tentativo o sforzo di affrontare l'attuale situazione politica in Venezuela", ha detto Bachelet, dicendosi certa che i negoziati "porteranno frutti solo se sono inclusivi e se le parti coinvolte rispondono alla reale urgenza della situazione". (segue) (Brb)