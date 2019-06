Venezuela: Osa, Alto commissario Onu Bachelet riferisca a Cpi su abusi diritti umani (4)

- La crisi in corso in Venezuela si è aggravata lo scorso 10 gennaio, quando Maduro ha giurato per un secondo mandato di sei anni, nel cuore di vive proteste dell'opposizione e della comunità internazionale. Il 23 gennaio, Guaidò ha prestato giuramento come capo dello Stato "ad interim", autoproclamandosi presidente fino alla tenuta di nuove elezioni "libere". Subito dopo sono arrivati i riconoscimenti, tra gli altri, del presidente degli Stati Uniti Trump, del brasiliano Jair Bolsonaro e del segretario generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) Almagro. Si sono aggiunti poi altri paesi latinoamericani, tra i quali l’Argentina, il Cile, la Colombia e il Perù. Guaidò ha quindi ottenuto il riconoscimento di molti paesi europei. (Brb)