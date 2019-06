Governo: Brunetta (FI), mercoledì ultima chance per evitare procedura d'infrazione

- "Completamente isolati in Europa e nel mondo come mai prima d'ora, per effetto dell'arroganza e della totale incapacità di negoziare da parte dei leader di Governo, l'Italia si appresta ad affrontare l'estate con compiti enormi da fare e nessun potere negoziale per evitarli. A partire dal Consiglio dei ministri di mercoledì, quando l'Esecutivo dovrà votare il bilancio di assestamento contenente i tagli di bilancio necessari per evitare la procedura d'infrazione, nell'ultima occasione utile prima della riunione dei commissari europei del 2 luglio nel quale, in caso di provvedimenti per correggere il debito eccessivo, verrà scritta la procedura. O quelli o il commissariamento, con tutto quello che ne consegue. L'Europa non ha lasciato né alternative né tempo". Lo ha scritto in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.(Ren)