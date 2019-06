Ucraina: scontri fra nazionalisti ed esponenti comunità Lgbt durante Marcia per l'uguaglianza

- La Marcia per l'uguaglianza nella capitale ucraina di Kiev è iniziata oggi con alcuni scontri con dei gruppi nazionalisti. Secondo quanto riferisce la stampa locale, poco dopo che i rappresentanti della comunità Lgbt hanno iniziato a marciare, sono stati attaccati da alcuni gruppi che si oppongono a questa manifestazione. La polizia ha allontanato la maggior parte di questi esponenti radicali, ma uno dei nazionalisti ha cercato di attaccare i partecipanti della marcia ed è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Diverse migliaia di persone sono scese in piazza per prendere parte al corteo. Nel frattempo, oltre 70 avversari hanno bloccato una strada nei pressi dell'Università Nazionale Taras Shevchenko, costringendo gli organizzatori dell'evento a cambiare percorso. Domenica scorsa, la polizia ha arrestato nove persone, che avevano organizzato atti provocatori durante il corteo odierno. Se giudicati colpevoli di "aver pianificato atti di teppismo" rischiano sino a sette anni di carcere.(Res)