Egitto-Russia: domani riunione Esteri-Difesa a Mosca, focus anche sulla Libia

- I ministri degli Affari esteri e della Difesa dell’Egitto, rispettivamente Sameh Shoukry e Mohamed Zaki, sono attesi oggi a Mosca alla vigilia della riunione nel formato 2 + 2 con gli omologhi della Federazione russa. “Shoukry terrà colloqui bilaterali con il collega russo Sergej Lavrov per esplorare i modi per migliorare le relazioni in campo politico, economico e culturale, in modo da riflettere la stretta e forte relazione speciale tra i due paesi e l'importanza che le due parti attribuiscono alla prosecuzione degli sforzi volti a promuovere e sviluppare relazioni bilaterali su tutti i fronti”, riferisce il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa. Secondo il ministero degli Esteri russo, al centro dei colloqui ci saranno anche gli sviluppi in diverse zone del mondo arabo, comprese la crisi in Libia, la situazione in Siria e le tensioni con l’Iran nella regione del Golfo. Quello di domani sarà il quinto round del formato “2 + 2” che è stato tenuto per la prima volta nel 2013. (Cae)