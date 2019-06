Olimpiadi 2026: Gelmini (Fi), Milano e Cortina hanno le carte in regola

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un messaggio su Facebook ha parlato della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026: "Domani sarà il giorno della verità. Sapremo finalmente se la determinazione del Coni e delle amministrazioni locali avranno avuto il sopravvento sul disimpegno di quasi tutto il governo. Milano e la Lombardia (assieme a Cortina d’Ampezzo) meritano le Olimpiadi invernali 2026 perché hanno tutte le carte in regola, sapranno mettere in campo la necessaria macchina organizzativa e trasformare un evento sportivo in una grande occasione di crescita e sviluppo del territorio". "Se la coppia Milano-Cortina dovesse essere quella scelta dal Cio, sarebbe una vittoria per tutti - conclude Gelmini - Per le due città, per Lombardia e Veneto, per l’Italia. Un’opportunità anche per coinvolgere ancora una volta i nostri giovani: l’agonismo, la disciplina, la gioia di stare insieme sono fondamentali per la loro crescita. Lo sport è soprattutto questo". (com)