Russia-Usa: Putin, opportunità di Trump di sviluppare rapporti bilaterali sono limitate

- Le opportunità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sviluppare relazioni con la Russia sono limitate dal sistema politico statunitense, anche se molto dipende dalla sua volontà politica. Lo ha detto il capo dello Stato russo Vladimir Putin in un'intervista all’emittente “Ntv”. "Vediamo che c’è un sistema tale che molte cose che lui vorrebbe realizzare non possono essere portate a termine, anche se certamente molto dipende dalla volontà politica", ha detto Putin. Il capo dello Stato russo ha osservato che sia Mosca che Washington sono interessate al dialogo e che ogni tentativo di raggiungere degli obiettivi con la forza non otterrà successo. "Il dialogo è necessario", ha detto il presidente russo. "Hanno la loro idea di come vari problemi dovrebbero essere risolti e noi abbiamo le nostre, ma è impossibile trovare un consenso senza dialogo", ha osservato Putin. "Pertanto, non appena lo saranno pronti saremo lieti di sviluppare queste relazioni", ha aggiunto il presidente russo. (Rum)