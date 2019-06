Medio Oriente: Abu Dhabi sollecita il dialogo per ridurre le tensioni nel Golfo

- Gli Emirati Arabi Uniti sollecitano il dialogo per ridurre le crescenti tensioni nel Golfo, in particolare tra Stati Uniti e Iran. "Le tensioni nel Golfo possono essere risolte solo con mezzi politici", ha detto via Twitter il ministro di Stato degli Esteri emiratino, Anwar Gargash. "La crisi di vecchia data richiede (...) di trovare soluzioni politiche attraverso il dialogo e i negoziati", ha aggiunto Gargash, sottolineando che l’importanza del coinvolgimento delle potenze regionali “per ottenere soluzioni sostenibili". Gargash, peraltro, sarà a Roma la prossima settimana e parlerà ad un incontro ospitato dalla Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi) martedì 25 giugno. (segue) (Res)