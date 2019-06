Medio Oriente: Abu Dhabi sollecita il dialogo per ridurre le tensioni nel Golfo (2)

- Nella notte tra il 19 ed il 20 giugno, un drone da ricognizione statunitense RQ-4 Global Hawk è stato abbattuto dalla contraerea dei “pasdaran” ed è precipitato in territorio iraniano. Un portavoce dei Guardiani della rivoluzione iraniana ha riferito che un altro velivolo, un ricognitore P-6 della Marina Usa, sarebbe stato “risparmiato” perché a bordo si trovano 35 militari. Washington, da parte sua, non ha confermato la notizia del secondo velivolo e ha negato che il drone volasse nello spazio aereo di Teheran. Nella serata del 21 giugno, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato un attacco missilistico contro l’Iran da tre diversi punti, ma lo stesso comandante in capo degli Usa ha spiegato via Twitter di aver fermato l’operazione ad appena 10 minuti dal previsto attacco, dopo aver saputo che esso avrebbe provocato la morte di circa 150 iraniani. Lo stesso Trump ha annunciato oggi nuove “importanti sanzioni” contro la Repubblica islamica a partire da domani, lunedì 24 giugno. (Res)