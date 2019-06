Cultura: Mollicone (Fd'I), rievocazione storica nostri borghi patrimonio da tutelare. Bonisoli proroghi bando

- "La rievocazione storica dei nostri borghi è il 'futuro antico' delle nostre città d'arte. Tradizione, identità, turismo sono i cardini della Rievocazione storica. Ho portato avanti per primo in questi anni il sostegno alla Rievocazione storica come modello e visione culturale fondando 10 anni fa con tanti amici il Carnevale Romano, poi rilanciando la manifestazione storica della Girandola, giunta alla tredicesima edizione, e sostenendo il Natale di Roma. Proposi nel 2017, per poi vederlo approvato dal parlamento, un Fondo nazionale per la rievocazione storica che finanzia manifestazioni in tutta Italia. Lancio un appello al ministro Bonisoli affinché questo fondo venga prorogato e, considerato il successo, aumentati gli stanziamenti previsti". È quanto dichiara, in una nota, Federico Mollicone, deputato Fd'I capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito. (Com)