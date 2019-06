Casale Monferrato: premiato il Pierce 14 Subbuteo Club, protagonista della Youth Champions League

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà luogo mercoledì 3 luglio alle 16,30 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Casale Monferrato (Alessandria), alla presenza del Sindaco Federico Riboldi, la premiazione del Pierce 14 Subbuteo Club, società casalese nei mesi scorsi protagonista in Belgio della Youth Champions League (unico club italiano a partecipare con due formazioni). Le due squadre del Pierce 14 erano state assemblate per ottenere due diversi obbiettivi, con il team A che ha centrato 8 vittorie su 8 incontri (vittoria in finale con il Rochefort), mentre la squadra B ha sfiorato il podio. "Abbiamo preparato al meglio questa trasferta - dice il Presidente Pier Celeste Zambello - e siamo stati bravi ad essere sempre attenti nelle tappe che ci hanno portato al successo finale, i ragazzi sono stati tutti grandissimi e una parte del merito di questa vittoria va anche ai genitori il cui apporto è risultato fondamentale". (segue) (Rpi)