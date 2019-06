Casale Monferrato: premiato il Pierce 14 Subbuteo Club, protagonista della Youth Champions League (2)

- Nei mesi scorsi i giovani del Pierce 14 Subbuteo Club hanno anche dominato il prestigioso Major di Frameries in Belgio, considerato uno dei templi del “flick to kick”.Paolo Zambello nell’open si è fermato al girone, stessa sorte per Riccardo Marangoni nell’under 19 e per Pietro Gatti nell’under 15. Sempre nell’under 15, Francesco Borgo e Christian Fricano hanno sbaragliato la concorrenza dando vita ad una finale da brividi con i supplementari terminati a favore di Christian. Nell’under 12, Lorenzo Fricano (10 anni) al debutto assoluto in un torneo internazionale all’estero, è andato a vincere una tiratissima finale per 1-0 contro la belga Charlotte Bouchez. Per entrambi si è trattato del primo sigillo in un Major. (Rpi)