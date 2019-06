Governo: Di Maio, destabilizzarlo in questa fase di trattativa con l’Ue è da incoscienti (2)

- “A quel tavolo siamo riusciti in un anno a trovare la quadra su provvedimenti storici – ha ricordato il ministro - come il reddito di cittadinanza, quota 100, legge anticorruzione, Decreto dignità, Decreto crescita, Decreto sblocca cantieri, taglio dei vitalizi, taglio delle pensioni d’oro, sblocco fondi per i comuni italiani, taglio di un terzo dei parlamentari, due miliardi di euro all’innovazione digitale e tanto altro. Ben 8 provvedimenti ogni 10 sono stati del Movimento 5 stelle”. “Voi direte: ‘ma erano già nel contratto’ – ha aggiunto - Sì. Ma c’è una bella differenza tra il dire ‘faremo la legge anticorruzione’ e il trovare la quadra sulla possibilità di sbloccare il virus trojan nelle intercettazioni telefoniche per corruzione. Tutti risultati che mi rendono fiero di appartenere al Movimento”. “La forza di contrattare a quei tavoli proviene fondamentalmente da due fattori – ha spiegato -, capacità personali e compattezza della forza politica che rappresenti. Oggi vorrei soffermarmi su questo secondo punto. Quando due forze politiche si siedono al tavolo attraverso i loro capi politici, ognuno dei due deve poter garantire che sugli accordi che si prendono, i parlamentari, i sindaci, i governatori, agiranno di conseguenza. Se non è così iniziano seri problemi. Ed è anche per questo che in passato quando qualcuno non ha votato la fiducia al Governo è stato espulso”. (segue) (Ren)