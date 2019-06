Thailandia: premier Prayuth Chan-ocha, nuovo governo entro luglio

- La Thailandia avrà un nuovo governo entro e non oltre il mese di luglio. Lo ha dichiarato oggi il leader della giunta thailandese e primo ministro Prayut Chan-o-cha, a margine del vertice dei paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che si chiude oggi a Bangkok. I leader (Asean) mi hanno chiesto quando si svolgerà la transizione verso la democrazia: ho detto loro non più tardi del mese prossimo", ha detto il generale Prayut citato dal quotidiano "The Straits Times". Prayut è stato proclamato ufficialmente primo ministro lo scorso 11 giugno, dopo che il re Maha Vajiralongkorn ha approvato il voto del parlamento che ha permesso al generale di mantenere il suo incarico. Il militare è stato primo ministro da quando ha guidato il colpo di stato militare che ha fatto cadere il governo eletto nel 2014. (segue) (Fim)