Thailandia: premier Prayuth Chan-ocha, nuovo governo entro luglio (2)

- Il parlamento della Thailandia ha effettuato il 5 giugno la votazione per la nomina del nuovo primo ministro del paese, confermando la fiducia a Prayuth, leader della giunta militare al potere dal 2014. Circa 500 dei 750 membri delle due camere parlamentari riunite hanno votato la fiducia al premier in carica. Il suo unico rivale – il leader del partito Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, ha ricevuto 244 voti. Come capo della giunta militare che ha preso il potere cinque anni fa, l’ex generale ha presieduto alla ripresa della seconda maggiore economia del Sud-est asiatico, ma non è riuscito a ripristinare appieno la fiducia degli investitori stranieri dopo anni di turbolenze politiche. La risicata maggioranza di cui Prayuth gode alla Camera bassa dell’Assemblea nazionale renderà la sua azione di governo assai più complicata, rispetto a quella esercitata negli scorsi cinque anni. (Fim)