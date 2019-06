Traffico Milano: chiusure notturne sulla A8 Mi-Va e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

- Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di ampliamento alla quinta corsia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Sulla A8 Milano-Varese sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Lainate, per chi proviene da Milano e da Varese, per una notte, dalle 21 di mercoledì 26 alle 05 di giovedì 27 giugno. In alternativa, si consiglia di uscire ai seguenti svincoli autostradali: in uscita per chi proviene da Milano: Lainate Arese; in uscita per chi proviene da Varese: Legnano o Origgio. Sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Legnano, verso Varese, per una notte, dalle 22 di sabato 29 alle 06 di domenica 30 giugno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, si potrà proseguire sul Raccordo Fiera R37 in direzione di Rho/SS 33 del Sempione, seguire le indicazioni per Varese ed entrare, sulla A8, allo svincolo di Legnano; chi proviene da Varese ed è diretto a Milano, sarà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per una notte, dalle 22 di sabato 29 alle 06 di domenica 30 giugno. In alternativa, dopo l'immissione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, si potrà uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP 233 della Varesina, verso Milano. (segue) (com)