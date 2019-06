Russia: Putin, sostegno dei cittadini dipende dalla loro fiducia nelle autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno dei cittadini nei confronti autorità dipende dal loro livello di fiducia. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all’emittente “Ntv”. "Da un lato, sembra semplice: basta eseguire il tuo dovere, svolgere il tuo lavoro in modo efficace e avere una connessione diretta con le persone”, ha spiegato il capo dello Stato russo. “Ma allo stesso tempo, questa è la cosa più difficile, perché il successo finale dipende dalla fiducia nelle autorità. A seconda che ci sia o meno tale fiducia, allora c'è sostegno da parte delle persone o la mancanza di esso. E se non c'è sostegno della popolazione allora non ci sono risultati", ha detto Putin.(Rum)