Medio Oriente: prime reazioni negative al “piano di pace del secolo” di Kushner

- Il cosiddetto "piano di pace del secolo" per risolvere il conflitto israelo-palestinese in Medio Oriente svelato ieri dalla Casa Bianca è stato accolto con scetticismo, disprezzo e risentimento nel mondo arabo, ma alcuni paesi del Golfo intendono concedere una chance alla proposta degli Stati Uniti. Il piano di investimenti e infrastrutture da 50 miliardi di dollari, pubblicato ieri sul sito della Casa Bianca, dovrebbe essere presentato ufficialmente da Jared Kushner – genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - alla conferenza “Pace per la prosperità” prevista martedì 24 e mercoledì 26 giugno in Bahrein. Le crescenti tensioni regionali con l'Iran, tuttavia, minacciano di oscurare gli obiettivi dell'incontro. Il piano, inoltre, deve scontrarsi con il forte scetticismo sulla sua fattibilità e la pressoché totale opposizione dei palestinesi. (segue) (Res)