Medio Oriente: prime reazioni negative al “piano di pace del secolo” di Kushner (2)

- Il profilo politico del “piano del secolo” è ancora avvolto dalla segretezza, ma secondo le indiscrezioni Kushner ha deciso di abbandonare la “vecchia formula” che prevede uno Stato indipendente palestinese accanto a Israele in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. L’Organizzazione di liberazione della Palestina, da parte sua, ha già respinto “le promesse astratte” del genero di Trump, denunciando un “tentativo di corrompere i palestinesi per accettare l'occupazione israeliana”. L’incontro in Bahrein verrà boicottato dai gruppi palestinesi, mentre il governo israeliano non vi parteciperà (Israele invierà soltanto una delegazione economica). Alla conferenza dovrebbero esserci sicuramente gli Stati arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti, tra cui l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, insieme a funzionari provenienti da Egitto, Giordania e Marocco. Il Libano e l'Iraq, invece, non dovrebbero partecipare. Il gruppo sciita libanese Hezbollah, sostenuto dagli iraniani, ha precedentemente definito il piano Usa come "un crimine storico" che deve essere fermato. (Res)