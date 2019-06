Tpl Roma: Atac, principio d'incendio su bus linea 80. Nessun problema per le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intorno alle 11.10, per cause da accertare, in via Carmelo Bene, su una vettura della linea 80 si è sviluppato un principio d'incendio. L'autista ha iniziato lo spegnimento delle fiamme che è stato concluso dai vigili del fuoco, allertati da Atac e prontamente intervenuti. Non ci sono state conseguenze per le persone. Grazie alla campagna di investimenti in manutenzioni e ricambi effettuata da Atac, dall'inizio del 2019 ad oggi sono stati registrati 11 casi di principi di incendio, meno della metà dei 25 casi accaduti nello stesso periodo del 2018, malgrado il parco mezzi sia un anno più vecchio". Così una nota di Atac.(Com)