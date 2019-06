Turchia: oggi a Istanbul la ripetizione del voto del 31 marzo (5)

- Inoltre, vi è il nodo curdo. Il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) Abdullah Ocalan, che attualmente sconta l’ergastolo in una prigione turca, ha invitato il Partito democratico popolare curdo (Hdp) a mantenere una posizione neutrale in occasione della ripetizione delle elezioni municipali a Istanbul, in programma domenica 23 giugno. Lo si legge in un comunicato datato 18 giugno ma reso pubblico solo nelle scorse ore dagli avvocati del leader curdo. Nelle ultime settimane i vertici dell’Hdp, principale forza politica curda in Turchia, avevano però espresso appoggio per Imamoğlu. “L’avvicinamento dell’Hdp all’alleanza democratica non deve rientrare nel quadro dell’attuale dibattito elettorale. Occorre insistere su una posizione neutrale nelle elezioni”, ha affermato Ocalan senza tuttavia indicare se i sostenitori dell’Hdp debbano recarsi o meno alle urne domenica. (segue) (Res)