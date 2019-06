Libia: compagnia Noc, “fermare la produzione petrolifera aumenterebbe la crisi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) si è detta preoccupata per le "recenti richieste di arresto della produzione nazionale di petrolio", mentre a Tripoli e dintorni continuano gli scontri tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj e l'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. "Questa fonte di reddito cruciale per lo Stato, vitale per tutti i libici, deve rimanere depoliticizzata e ininterrotta per garantire che i servizi fondamentali di base continuino ad essere finanziati ed erogati in tutta la nazione”, ha spiegato la Noc in un comunicato diffuso ieri sera. "Qualsiasi interruzione deliberata delle operazioni del settore petrolifero avrà gravi ripercussioni sui flussi delle entrate nazionali, spingendo la Noc a una potenziale violazioni degli obblighi contrattuali e creando ulteriori divisioni nel paese", prosegue la dichiarazione dell’azienda petrolifera. (segue) (Lit)