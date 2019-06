Libia: compagnia Noc, “fermare la produzione petrolifera aumenterebbe la crisi” (2)

- I tentativi in Libia di esportare petrolio illegalmente, in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, “dovrebbero essere condannati", ha aggiunto ancora la National Oil Corporation. Tali violazioni “scoraggiano ulteriori investimenti nel settore petrolifero e mettono a repentaglio il nostro futuro”, si legge ancora nel comunicato dell'azienda petrolifera. Infine, la Noc ha ribadito il suo invito a tutte le parti in causa affinché "la trasparenza economica”, compresa l'equa distribuzione delle entrate petrolifere a livello nazionale, diventi “un elemento integrante della futura stabilità della Libia e di qualsiasi accordo politico duraturo". Il conflitto militare nel paese si è intensificato alcuni mesi fa. I gruppi armati hanno condotto una serie di attacchi agli asset petroliferi nel paese, al punto che la Libia è stata esentata dai tagli alla produzione previsti dall'accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e alcuni produttori al di fuori dal Cartello, tra cui la Russia. (Lit)