Sicurezza: ingoia ovuli di droga, 39enne senegalese arrestato per spaccio a Torino

- Un cittadino senegalese di 39 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Madonna di Campagna a Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Mercoledì pomeriggio, i poliziotti hanno controllato nell’area del Parco il cittadino straniero mentre era bordo diretto in via Verolengo. Durante le fasi del controllo il trentanovenne ha ingoiato alcuni ovuli che aveva in bocca. Gli esami diagnostici hanno poi confermato la presenza di corpi estranei all’interno della cavità gastrica (Rpi)