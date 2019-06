Libia: inviato Onu Salamé discute della ricostruzione di Bengasi con il sindaco della città (2)

- Salamé ha incontrato ieri il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Lna, nella base aerea di ad Al Rajma, a Bengasi. Al centro dei colloqui “le ragioni che hanno portato agli attuali scontri, alla situazione umanitaria a Tripoli e le modalità per accelerare la transizione per raggiungere una soluzione politica", ha spiegato l'Unsmil. Dalle foto dell'incontro emerge come l'uomo forte della Cirenaica si sia presentato al colloquio con Salamé in abiti militari e non civili. Almeno 42 civili sono morti e 134 sono rimasti feriti a Tripoli e dintorni dal 4 aprile scorso a causa dei combattimenti tra le forze dell'Lna e gli uomini del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. Secondo un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), “bambini e donne continuano a rimanere intrappolati nel fuoco incrociato”. Tra l'11 e il 16 giugno nove civili sono stati feriti a seguito di attacchi aerei o bombardamenti. Le ostilità in corso hanno causato 93.925 sfollati. Secondo l’ultimo bilancio dell’Organizzazione mondiale della Sanità, il bilancio dei morti dall’inizio degli scontri (inclusi i militari) è di 691 con circa 4.012 feriti. (Res)