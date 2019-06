Roma: Raggi, rinasce il Servizio giardini distrutto da precedenti amministrazioni. Ripartono le assunzioni

- "Passo dopo passo rinasce il nostro Servizio giardini, distrutto dalle precedenti amministrazioni. Dopo anni di blocco e di impoverimento dell’organico, ripartono le assunzioni: lo scorso marzo abbiamo infatti avviato le selezioni per 71 nuovi giardinieri. Un concorso pubblico, trasparente, che ha permesso di selezionare 133 candidati. Dopo lo svolgimento di una prova, gli idonei che sono stati individuati sono 36, di cui 15 già assunti ed operativi". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il 26 giugno - aggiunge - ci sarà un’ulteriore seduta per 5 candidati che, per vari motivi, hanno dovuto rimandare i precedenti appelli. Le selezioni ripartiranno poi dopo l’intervallo estivo: a settembre si procederà con i nuovi elenchi forniti dal centro per l’impiego regionale. È un altro tassello che si aggiunge al progetto che abbiamo in mente: ricostruire un servizio fondamentale per la città, che riguarda la cura del verde e dei parchi". (Rer)