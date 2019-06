Grecia-Turchia: Atene respinge accuse su violazione diritti minoranza musulmana in Tracia (2)

- Il dicastero ellenico chiede inoltre di porre fine alle intromissioni turche negli affari interni del paese. "La Turchia deve porre fine al suo interventismo, smettere di riprodurre dichiarazioni inaccettabili e capire, da un lato, che i cambiamenti di cui sopra sono strettamente una questione interna greca e, dall'altro, l'inesorabile realtà della storia e dei numeri che dimostrano che la minoranza musulmana che vive in Tracia gode delle sue libertà e dei suoi diritti". Il ministero degli Esteri turco in precedenza ha emesso una nota in cui si contesta il decreto presidenziale secondo cui cui i mufti saranno nominati dallo Stato invece di essere eletti. Il decreto, secondo Ankara, è un "aggravamento" delle "violazioni" greche dei diritti delle minoranze musulmane nel nord del paese e "trascura i diritti della minoranza turca in Grecia garantita dal Trattato di pace di Losanna". (Gra)