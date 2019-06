Maltempo: Coldiretti, campagne flagellate, da grano a frutta

- Campi di grano completamente stesi proprio alla vigilia della mietitura, coltivazioni di mais rovinate, piante spogliate dalle foglie e dalla frutta sbattuta a terra, grappoli di uva distrutti nei vigneti, verdure sott’acqua nei terreni allagati ma anche rami spezzati e piante sradicate per le raffiche di vento che hanno accompagnato i nubifragi con la caduta violenta di grandine a macchia di leopardo in tutto il nord, dal Piemonte alla Lombardia, dall’ Emilia Romagna al Veneto. E’ quanto emerso dal primo bilancio della Coldiretti effettuato con il ritorno del caldo e del sereno dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su città e campagne nel primo giorno dell’estate. “La grandine – ha sottolineato la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori nelle campagne in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle coltivazioni e sui frutteti pronti alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni e mandando in fumo un intero anno di lavoro”. “Si aggrava così con l'inizio dell'estate – ha precisato la Coldiretti – il drammatico conto dei danni nelle campagne dopo una pazza primavera segnata prima da una forte siccità e poi da un eccesso di precipitazioni anche violente che hanno ritardato le semine e tagliato i raccolti”. (segue) (Ren)