Usa-Messico: immigrazione, Trump rimanda avvio programma espulsioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di rimandare di due settimane l'avvio del programma di espulsione massiccia di immigrati irregolari dal paese, nella speranza che repubblicani e democratici raggiungano un accordo sul tema al Congresso. "Su richiesta dei democratici, ho ritardato di due settimane il processo di espulsione di immigrati irregolari per vedere se democratici e repubblicani possono aderire e trovare una soluzione al problema dell'asilo lungo il confine meridionale. In caso contrario, al via le espulsioni!", ha scritto il presidente sul suo account Twitter. Lo scorso lunedì, Trump aveva annunciato che il Servizio di immigrazione e controllo doganale (Ice) avrebbe avviato domani le procedure di espulsione. Secondo le autorità statunitensi, circa 12 milioni di immigrati, arrivati principalmente da Messico ed altri paesi dell'America centrale, sono attualmente negli Stati Uniti senza documenti. Di recente Città del Messico e Washington hanno raggiunto un accordo in base al quale il governo messicano ha accettato di far rimanere sul suo territorio i migranti centroamericani che hanno presentato richiesta di asilo negli Usa, fino al completamento della procedura. (segue) (Mec)