Usa-Messico: immigrazione, Trump rimanda avvio programma espulsioni (4)

- Il nuovo direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia federale statunitense responsabile per l'immigrazione, Mark Morgan, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano politico “The Hill” che la sua agenzia si è impegnata a rimuovere il maggior numero di immigrati privi di documenti con le risorse a disposizione. Morgan, che ha parlato dopo i commenti del presidente Donald Trump su come l'Ice avrebbe iniziato il processo di rimozione di milioni di immigrati clandestini dal paese la settimana prossima, ha detto che servirà tempo per rimuovere dal paese 11 milioni di immigrati. Ma ha indicato che l'Ice è determinato a portare avanti le politiche del presidente, criticando coloro che hanno demonizzato l'agenzia."Chiaramente, non abbiamo le risorse per espellere 11 milioni di persone in un breve periodo di tempo - ha detto -. Ma abbiamo rimosso e continuiamo a rimuovere persone ogni anno. E continueremo a farlo". Morgan ha detto che l'agenzia non tornerà alla pratica passata di evitare il perseguimento di stranieri non criminali, anche se continuerà a dare la priorità ai criminali. (Mec)