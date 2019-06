Anzio: comune, successo per la "Roger Waters night", in piazza Garibaldi Pink Floyd Legend aprono rassegna estiva

- "L'estate di Anzio è iniziata con presenze record sul territorio comunale. Ieri sera sold out e standing ovation, in piazza Garibaldi, per la Roger Waters Night: omaggio dei Pink Floyd Legend e della Corale Polifonica, al cittadino onorario di Anzio ed alla memoria di suo padre, il tenente britannico, Eric Fletcher Waters, morto subito dopo lo sbarco del 22 gennaio 1944". Così una nota del comune di Anzio. "L'evento di ieri, pianificato dall'amministrazione De Angelis, nell'ambito dell'intenso programma di festeggiamenti per il Santo Patrono di Anzio, S. Antonio di Padova - è stato ottimamente condotto dalla giornalista Katia Farina. Prima del concerto gli artisti, Daniele Graziani dei Carta Bianca e l'anziate Sara Santostasi, si sono esibiti in una performance teatrale che ha riscosso gli applausi dei presenti. Il nuovo trio calcherà il palcoscenico di Villa Adele, nell'ambito dell'importante rassegna di AnzioEstateBlu2019, venerdì 23 agosto, con l'atteso spettacolo "E' tutta un'altra storia vol. 2". "La band dei Legend, l'unica ad essere stata invitata ufficialmente a partecipare alla cerimonia di assegnazione della cittadinanza a Roger Waters, insieme alla Corale Polifonica Città di Anzio, tra le ovazioni del pubblico, ha ripercorso 40 anni dell'intensissima carriera del bassista britannico, proponendo i suoi più grandi successi tratti da The Dark side of The Moon, Animals, Wish you were here, The Wall, The Final Cut, oltre a quelli appartenenti alla sua discografia da solista da The Pros and Cons of Hitch Hiking, Radio Kaos, Amused to Death e dal recente ultimo capolavoro Is this the Life We really Want, pubblicato nel 2017. (segue) (Com)