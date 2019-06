Anzio: comune, successo per la "Roger Waters night", in piazza Garibaldi Pink Floyd Legend aprono rassegna estiva (2)

- "È stato un evento indimenticabile, curato dall'ufficio comunicazione e promozione turistica del Comune, insieme al settore cultura e spettacolo, fortemente voluto, in piazza Garibaldi, dall'assessore alla Cultura e pubblica istruzione, Laura Nolfi che, insieme all'Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo, ha portato i saluti del Sindaco, Candido De Angelis. Lo stesso Sindaco, rimasto positivamente impressionato dalla bravura degli artisti, dopo essere salito sul palco per cantare gli ultimi bis insieme alla Corale, ha da subito confermato i Pink Floyd Legend anche per l'apertura dell'estate anziate 2020. Nella seconda parte dello spettacolo musicale sono state emozioni ancora più intense. I Pink Floyd Legend e la superlativa Corale anziate hanno interpretato i pezzi watersiani top come Another Brick in the Wall, Vera, Bring the Boys Back Home e soprattutto When The Tigers Broke Free, annunciato al pubblico dalla bravissima Katia Farina, che racconta gli ultimi drammatici istanti di vita di un Padre pacifista, sbarcato ad Anzio e morto, per la libertà e la democrazia, il 18 febbraio 1944, nelle campagne del Fosso della Moletta. La rassegna AnzioEstateBlu2019, che si conferma sold out prima di entrare nel vivo, proseguirà, in piazza Garibaldi, domenica 30 giugno, con il maxi concerto di Arisa (Una nuova Rosalba in Città) e con un grandioso spettacolo pirotecnico sul Porto di Anzio. I Pink Floyd Legend e la Corale Polifonica Città di Anzio, dopo il sold out di ieri sera, sono pronti per gli storici appuntamenti, del 1 agosto, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e del 5 dicembre al teatro Ariston di Sanremo, tempio della musica italiana". (Com)