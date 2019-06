Repubblica Ceca: incontro Zeman-Babis, confermato sostegno al premier nonostante proteste

- Il presidente ceco Milos Zeman ha espresso sostegno al primo ministro Andrej Babis "in questo momento complicato" per una serie di proteste che quest'ultimo ha dovuto affrontare di recente. È stato lo stesso Babis a riferirlo al termine di un incontro avvenuto ieri in tarda serata con il capo dello Stato. I due vertici istituzionali cechi hanno discusso, inoltre, di varie questioni relative all'Unione europea e al bilancio statale ceco. Resta sul tavolo anche la questione legata al ministro della Cultura, Antonin Stanek: quest’ultimo aveva annunciato le sue dimissioni dall’incarico alla fine di maggio, ma Zeman si è sempre rifiutato di accettarle. Per questo motivo la leadership del Partito socialdemocratico (Cssd) – partito di Stanek – ha chiesto a Babis di rimuoverlo dall’incarico e risolvere la situazione entro la fine di giugno. Zeman, durante l’incontro di ieri sera, ha dichiarato che avrebbe incontrato il nuovo ministro proposto dal Cssd, Michal Smarda, la prossima settimana.(Vap)