Italia-Cina: Centinaio, nuovo volo diretto è positivo per i flussi turistici

- "Il nuovo collegamento diretto fra la città di Chengdu e Roma è un'ottima notizia. Il nostro Paese si conferma una delle principali destinazioni per i turisti cinesi anche nel 2019. Nell'ambito degli accordi per lo sviluppo del turismo dall'Italia alla Cina e dalla Cina all'Italia, abbiamo lavorato nella direzione di ampliare e incrementare la quantità e la varietà della tipologia di servizi per poter intercettare quei flussi di turisti cinesi che scelgono il nostro Paese come meta”. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, a proposito del primo volo diretto fra il capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan e la capitale italiana lanciato dalla compagnia Sichuan airlines. (segue) (Ren)