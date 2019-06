Italia-Cina: Centinaio, nuovo volo diretto è positivo per i flussi turistici (2)

- “È fondamentale continuare a sviluppare i collegamenti tramite trasporto aereo, per facilitare lo scambio fra persone ed ampliare il ventaglio dell'offerta tra Italia e Cina, riuscendo ad invertire le tendenze classiche e far conoscere destinazioni anche fuori dalle consuete rotte – ha proseguito - Buona parte dei turisti cinesi arrivano in Italia dopo aver fatto scalo in altri paesi europei. Bisogna investire per facilitare i collegamenti tra i grandi hub internazionali ed il nostro territorio e adattare sempre di più le nostre infrastrutture aeroportuali ai costumi e alle usanze dei rispettivi cittadini, ovvero far sentire i turisti cinesi e non solo, a casa propria”. “Soltanto così potremo trattenere i visitatori intercontinentali e portarli magari alla scoperta di altre mete rispetto a quelle delle città, come inediti itinerari rurali, piccoli borghi, zone interne del Paese, le aree del turismo eno-gastronomico – ha concluso Centinaio - L'Italia ha delle ricchezze straordinarie da offrire e vogliamo riuscire a rendere accogliente e soddisfacente l'esperienza per i turisti cinesi che scelgono il nostro Paese". (Ren)