Romania: scontri interni al Psd, ministro Finanze lancia candidatura alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze Eugen Teodorovici romeno punta a diventare il candidato del Partito socialdemocratico (Psd) alla presidenza. È questo uno dei temi centrali emersi dalla direzione del Psd svoltasi ieri a Neptun. Teodorovic dovrà fronteggiare Serban Nicolae e Liviu Plesoianu, secondo quanto riporta il portale “digi24.ro”. "Se Eugen Teodorovici vuole candidarsi alle elezioni presidenziali è un suo diritto. Non abbiamo ancora iniziato a saggiare il consenso della popolazione perché prima vogliamo vedere i candidati", ha detto il primo ministro Viorica Dancila. "Effettueramo dei sondaggi per massimizzare le possibilità di vincere le elezioni presidenziali. In qualità di premier potrei aiutare il candidato, ma non mi riferiscono a nessuno dei miei colleghi, non vorrei prendere posizione”, ha detto Dancila. (segue) (Rob)