Romania: scontri interni al Psd, ministro Finanze lancia candidatura alle presidenziali (2)

- La riunione, tuttavia, è diventata anche un regolamento di conti fra Marcel Ciolacu, presidente della Camera dei deputati, e Marian Oprisan, presidente della sezione del Psd di Vrancea. Oprisan ha detto ai socialdemocratici di non aver partecipato attivamente alla campagna elettorale per le elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio, perché voleva che il partito, e nello specifico Liviu Dragnea (leader attualmente in carcere), perdesse le elezioni. Dancila, nel suo intervento, ha detto ai leader socialdemocratici presenti che è necessario presentare volti nuovi, possibilmente scelti fra i giovani del Psd. Una posizione che non sembra aver riscosso particolare successo nella leadership del partito. Infine durante la riunione si è parlato del rimpasto di governo che dovrebbe avvenire dopo il congresso del Psd del 29 giugno e che coinvolgerebbe il ministro dell'Interno Carmen Dan, la titolare della Giustizia Ana Birchall, il ministro dell'Agricoltura Petre Daea e quello dei Trasporti Razvan Cuc. (Rob)