Iran: consigliere per la Sicurezza Usa Bolton, "prudenza non è debolezza”

- L’Iran farebbe meglio a “non confondere la prudenza e la discrezione degli Stati Uniti per debolezza": a dirlo è stato John Bolton, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, parlando oggi a Gerusalemme al fianco del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Neo-conservatore dal passato trotzkista, Bolton è considerato un “falco” dell’amministrazione statunitense e il principale sostenitore della linea dura contro l’Iran. I commenti arrivano pochi giorni dopo l’abbattimento di un drone da ricognizione statunitense RQ-4 Global Hawkè ad opera della contraerea dei “pasdaran”. Nella serata del 21 giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato un attacco missilistico contro l’Iran da tre diversi punti, ma lo stesso comandante in capo ha spiegato via Twitter di aver fermato l’operazione ad appena 10 minuti dal previsto attacco, dopo aver saputo che esso avrebbe provocato la morte di circa 150 iraniani, giudicando tale esito una risposta "sproporzionata" all'abbattimento del drone. Lo stesso Trump ha annunciato oggi nuove “importanti sanzioni” contro la Repubblica islamica a partire da domani, lunedì 24 giugno. Da parte sua, Bolton ha detto che gli Stati Uniti si riservano comunque il diritto di attaccare Teheran in futuro: la decisione di Trump "ha solo fermato i bombardamenti per il momento". (Was)