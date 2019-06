Governo: Brunetta (FI), italiani si preparino a manovra lacrine e sangue

- "Nel prossimo autunno, l'Italia dovrà affrontare la manovra finanziaria più pesante della sua storia. La cifra è enorme, circa 45 miliardi di euro e ricorda quella monstre da 90 mila miliardi di euro del 1992 approvata dal Governo tecnico guidato da Giuliano Amato, per evitare la bancarotta del Paese. Una manovra lacrime e sangue che ancora gli italiani si ricordano". Lo ha scritto in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Si pensava che mai si sarebbe ripresentata la necessità di dover bissare un intervento correttivo del genere. E, invece, per colpa del Governo giallo-verde, che ha mandato in recessione l'economia e ha creato enormi buchi di bilancio, a ottobre il problema di salvare l'Italia dal default si presenterà", ha avvertito Brunetta. "Come questo Governo potrà scrivere la manovra non è dato sapere, perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a raccontare agli italiani la favola che il problema si risolverà semplicemente non rispettando le regole europee e aumentando ancora il deficit pubblico, sopra la soglia del 3,0%", ha aggiunto l'esponente azzurro. "Ormai, tutti hanno capito che la loro battaglia è perduta. Contro l'Europa, che ha alzato un muro contro le richieste dell'Italia, contro le agenzie di rating, che da agosto sono pronte a tagliare il rating e contro i mercati finanziari, pronti a punire di nuovo i nostri titoli di Stato", ha concluso Brunetta.(Ren)