Medio Oriente: Bolton, situazione sarà discussa da Trump e Putin al prossimo G20

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non vede l'ora” di discutere della situazione in Medio Oriente con il presidente russo Vladimir Putin al prossimo vertice del G20 previsto a Osaka, in Giappone, il 28 e 29 giugno. Lo ha detto oggi John Bolton, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, parlando oggi a Gerusalemme al fianco del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo ha affermato che gli Stati Uniti non hanno alleato migliore all’infuori d’Israele e che la visita di Bolton non fa che rafforzare le relazioni tra i due paesi per fronteggiare le minacce in Medio Oriente. "Quelli che credono che l'aggressione iraniana sia appena iniziata vivono in un’altra dimensione”, ha detto Netanyahu, aggiungendo che lo Stato ebraico contrasta da tempo “il tentativo dell'Iran di stabilirsi in Siria e di aiutare Hezbollah", in riferimento al gruppo sciita libanese. Il quotidiano “Jerusalem Post” riferisce che Bolton ha ringraziato Netanyahu “per la sua leadership e amicizia” e ha promesso un aumento delle sanzioni statunitensi sull'Iran, paese che “non potrà mai avere armi nucleari". (Res)