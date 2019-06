Indo-Pacifico: paesi Asean concordano quadro di cooperazione, promuovere interessi comuni

- I paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno approvato oggi un quadro per la cooperazione nella regione dell'Indo-Pacifico. L'intesa, riferisce il quotidiano "The Straits Times", è stata conclusa al vertice del gruppo regionale, in chiusura oggi a Bangkok, ed accolta con particolare favore dal primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, che ha difeso la necessità per i paesi Asean di "trovare un terreno comune" di intesa, affinché il blocco regionale possa "parlare come un'unica entità". Un appello all'unità nel quale Lee ha osservato che se i 10 paesi membri, in quanto più piccoli, "non sono in grado di avere presa" sulle politiche delle grandi potenze, possono tuttavia collaborare e promuovere interessi comuni nel commercio, sul fronte della sicurezza o della tecnologia. "Non è cosa facile perché siamo 10 paesi diversi, con forze strategiche che ci spingono in altre direzioni, ma dobbiamo trovare un terreno comune in cui i nostri interessi si allineano e parlano all'unanimità", ha affermato il premier, per il quale la cooperazione è la necessaria risposta all'aumento delle tensioni globali. A questo proposito, ha auspicato che i governi di Cina e Stati Uniti risolvano "in modo pacifico" il loro contenzioso, che altrimenti potrebbe avere "conseguenze importanti sugli anni a venire". L'iniziativa collegiale, promossa dall'Indonesia, ha in particolare lo scopo di delineare una via comune di collaborazione con i paesi dell'Indo-Pacifico, distinguendosi dalla strategia statunitense sulla medesima area, e sul posizionamento cinese in relazione alla Nuova via della Seta (Belt and Broad Initiative - Bri), il grande progetto di Pechino che ambisce a collegare la Cina via terra e via mare a tutti i continenti. "Spero che questa prospettiva" di collaborazione "possa rafforzare l'attuale architettura inclusiva" ed aiutare a "mantenere stabile la regione", ha aggiunto Lee, condizione da cui "tutti noi trarremo beneficio". (segue) (Fim)