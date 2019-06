Indo-Pacifico: paesi Asean concordano quadro di cooperazione, promuovere interessi comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 34mo Summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) si è aperto ieri, sabato 22 giugno, a Bangkok. Il vertice di quest’anno, intitolato “Portare avanti il partenariato per la sostenibilità”, puntava a promuovere e rafforzare il consenso tra i paesi dell’Asean per far fronte a una serie di nuove e pressanti sfide globali. Oltre che sul fronte Indo-Pacifico, i leader dei paesi membri si sono concentrati sugli imperativi legati allo sviluppo sostenibile e per contrastare fenomeni come l’inquinamento dei mari. L’Asean organizza due summit ogni anno; il secondo summit del 2019 si terrà a novembre, e vedrà la Thailandia assumere formalmente la presidenza di turno dell’organizzazione da Singapore. (Fim)