Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett, revoca dazi su merci serbe primo passo per ripresa dialogo (8)

- Da parte sua il presidente kosovaro Hashim Thaci vede con scetticismo ogni mediazione tesa a favorire il dialogo con Belgrado, senza un coinvolgimento degli Stati Uniti. "Senza il loro ruolo leader, il dialogo con la Serbia non potrà avere successo, figuriamoci poi il raggiungimento di un accordo e la sua successiva attuazione", ha ribadito nei giorni scorsi Thaci, augurandosi che "i paesi dell'Unione europea siano più uniti e non come successo a Berlino dove non c'è stato un coordinamento con gli Usa per il vertice. Spero che l'incontro di Parigi possa produrre qualcosa di concreto". Il presidente kosovaro continua a premere sull'idea di un accordo che debba "includere anche l'unione con il Kosovo, della Valle di Presevo", nel sud della Serbia, abitata da una maggioranza albanese. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha detto che il vertice di Parigi potrebbe saltare se le autorità del Kosovo non daranno alcun segnale sull'eliminazione della tassa sui prodotti serbi. (segue) (Kop)