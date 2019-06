Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett, revoca dazi su merci serbe primo passo per ripresa dialogo (9)

- Secondo Dacic il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron non permetteranno al primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj "di prenderli in giro". Dacic, citato dai media serbi, ha quindi ribadito che Belgrado sarà pronta a dialogare nel momento in cui le autorità di Pristina rimuoveranno la tassa. "Siamo pronti ad un compromesso, vogliamo un accordo, ma se l'altra parte non vuole questo non possiamo andare contro i nostri stessi interessi nazionali", ha detto il capo della diplomazia serba. Nei giorni scorsi il presidente kosovaro Hashim Thaci ha auspicato che il dialogo con Belgrado dovrebbe continuare in maniera "incondizionata". "Ricordo ancora una volta che la Serbia deve attuare gli accordi e gli obblighi assunti", ha detto Thaci, assicurando che il Kosovo da parte sua adempierà gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles del 2013. (Kop)