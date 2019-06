Serbia-Kosovo: ministero Interno di Belgrado, quarta richiesta di Pristina a Interpol è "pressione politica"

- Il sottosegretario presso il ministero dell'Interno della Serbia, Biljana Popovic Ivkovic, ha dichiarato che "una quarta richiesta del Kosovo" per un ingresso nell'Interpol rappresenta una "pressione politica". Secondo una nota diramata dal ministero serbo, il sottosegretario ha avuto un colloquio con l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Belgrado, Mubarak Al Dhaheri, il cui paese ha ospitato l'anno scorso l'assemblea generale dell'Interpol. Il sottosegretario ha osservato che la nuova richiesta di Pristina rappresenta una mancanza di rispetto verso la decisione presa nel corso di quell'assemblea generale. Nei giorni scorsi il ministro serbo dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, ha avuto un colloquio con il segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, Nikolaj Patrusev, il quale ha promesso l'aiuto di Mosca nel corso della prossima assemblea generale dell'Interpol per fare in modo che la candidatura del Kosovo non venga accettata. (segue) (Seb)