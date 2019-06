Serbia-Kosovo: governo tedesco conferma, vertice Parigi non si terrà (2)

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto ieri che "molto probabilmente" non avrà luogo il summit previsto a Parigi il primo luglio alla presenza delle autorità di Belgrado e Pristina. "Con il 99 per cento di sicurezza posso dire che non ci sarà Parigi", ha detto Vucic ospite dell'emittente "Tv Pink". Il presidente serbo ha aggiunto che gli albanesi del Kosovo "non sono pronti a parlare di niente di importante". Il capo dello Stato ha poi ribadito che la Serbia si è comportata sempre in modo costruttivo, che desidera il dialogo e una soluzione al problema, ma non vuole entrare in trattative in cui occorre dire in anticipo che sottoscriverà l'indipendenza o in cui non può affrontare il tema dei dazi imposti sulle merci serbe da Pristina. (segue) (Seb)