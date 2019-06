Serbia-Kosovo: presidente Vucic, rinvio summit di Parigi è una sconfitta per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio del vertice di Parigi fra le autorità serbe e kosovare non è una sconfitta per Germania e Francia, ma una situazione difficile per tutti. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, citato dalla stampa locale. Secondo il capo dello Stato serbo, le autorità albanesi del Kosovo sanno che la Serbia sta vivendo una fase positiva nel suo posizionamento internazionale e vuole compiere ulteriori progressi, un obiettivo che richiede stabilità politica e che a Pristina vogliono sfruttare a loro vantaggio. "La nostra risposta è sì, siamo di fretta, perché stiamo lavorando sodo, ma questo non significa che si possa umiliare la Serbia e contaminare i suoi interessi nazionali", ha detto il presidente a Minsk, in Bielorussia, dove si è recato in visita per la cerimonia d’apertura dei Giochi europei del 2019. Vucic, tuttavia, non ha partecipato alla cerimonia, proprio a causa della partecipazione del Kosovo alla manifestazione sportiva.(Seb)