Napoli: martedì l'inaugurazione del Largo in memoria dell'archeologo Fabio Maniscalco

- Martedì 25 giugno, alle ore 10.30, il Comune di Napoli inaugurerà, presso il civico 42 in Viale dei Pini ai Colli Aminei, il “Largo Fabio Maniscalco” dedicato alla memoria dell’archeologo napoletano, pioniere nella salvaguardia e tutela del patrimonio culturale in aree di crisi, che ha dedicato la vita alla lotta contro i crimini verso i beni culturali. Interverranno Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, assessore ai Giovani e al Patrimonio con delega alla toponomastica, Maria Rosaria Ruggiero Maniscalco, moglie di Fabio Maniscalco e Laura Sudiro, autrice del libro “Oro dentro. Un archeologo in trincea. Bosnia, Albania, Kosovo, Medio Oriente” che narra della vita di Fabio Maniscalco e delle sue esperienze nelle aree di crisi. (Ren)