Mauritania: presidenziali, candidato governativo Ghazouani verso l’elezione al primo turno

- Il ministro della Difesa uscente ed esponente del partito di governo Unione per la Repubblica (Upr), generale Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, ha ricevuto il 50,4 per cento dei voti dopo il conteggio del 65,11 per cento delle schede delle elezioni presidenziali in Mauritania tenute ieri. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Sahara media”, dopo il conteggio delle schede in 2.514 seggi elettorali su 3.861. Questo risultato, se confermato, consentirebbe a Ghazouani - ex capo di stato maggiore, conosciuto per la prossimità politica e per l’amicizia personale che lo lega al presidente uscente Mohammed Ould Abdelaziz - di essere eletto al primo turno e di saltare il ballottaggio del 6 luglio. Più distaccato al secondo posto con il 18,71 per cento delle preferenze l’ex premier del governo di transizione (2005-2007) Sidi Mohamed Ould Boubacar, mentre l’attivista anti-schiavitù Biram Dah Abeid ha ottenuto il 17,96 per cento dei voti. Seguono il candidato della coalizione “Convivere”, Hamidou Baba, con l’11,9 per cento; la storica figura di opposizione islamista Mohamed Ould Mouloud con il 2,63 per cento e Mohamed Lemine al-Mourtaji al-Wafi con lo 0,46 per cento dei voti. L’affluenza alle urne registrata dalla Commissione elettorale nazionale indipendente alle 19:30 di ieri sera è stata del 54 per cento (nel 2014 fu del 56,46 per cento). (segue) (Res)