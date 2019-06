Mauritania: presidenziali, candidato governativo Ghazouani verso l’elezione al primo turno (2)

- Circa 1,5 milioni di cittadini mauritani sono chiamati ad eleggere ieri un nuovo capo dello Stato in quella che dovrebbe essere la prima transizione pacifica del potere dall’indipendenza nel 1960. Il presidente uscente Abdelaziz, infatti, lascerà l’incarico conquistato nel 2008 con un colpo di stato militare. Parlando dopo aver espresso il proprio voto, Abdelaziz ha invitato gli elettori a scegliere un "successore adatto" in grado di governare il paese "correttamente". Il capo dello Stato uscente ha auspicato che le elezioni diano "inizio a una nuova fase" per un migliore sviluppo del paese. Diversi candidati dell'opposizione hanno denunciato presunte violazioni del processo elettorale e la polizia è dovuta intervenire per disperdere una protesta dei sostenitori di Mouloud in un sobborgo della capitale Nouakchott. Allineato con le potenze occidentali e le monarchie del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), nemico del Qatar e della Fratellanza musulmana, Abdelaziz lascia dietro di sé un'economia in ripresa dal 2017. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una crescita di quasi il 6 per cento quest'anno, in rialzo dal 3,5 per cento nel 2018. (segue) (Res)